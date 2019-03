Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 20 πόντους και 5 ασίστ για την Μπάμπεργκ που επιβλήθηκε της Μπάνβιτ στο Game 1 της φάσης των «16» του BCL.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

@ReseRice4’s erupted for 20PTS & 5AST, lifting @BroseBamberg to the home win against Banvit! #BasketballCL #Road2Final4 pic.twitter.com/FiVL5tLI2j

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 7 Μαρτίου 2019