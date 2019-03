Καθοριστική ήταν η παρουσία του Νίκου Γκίκα κόντρα στην Τενερίφη.

Ο Έλληνας γκαρντ είχε 14 πόντους και 4 τρίποντα, με τους Πατρινούς να επικρατούν με 69-57.

Δείτε τα καλύτερα του

.@Giannis_An34's former teammate Nikos Gkikas filled it up with 14PTS to lead @PromitheasBC past Iberostar Tenerife at home! #BasketballCL #Road2Final4 pic.twitter.com/O2ipBpvmgO

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 6 Μαρτίου 2019