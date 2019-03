Εντυπωσιακός Τόνι Μέιερ στο πρώτο ημίχρονο του ματς του BCL με την Τενερίφη.

Ο παίκτης του Προμηθέα έχει πάρει... φωτιά και μετρά 19 πόντους στα πρώτα 20 λεπτά με 3/3 τρίποντα.

Δείτε το show του

Chef Tony Meier cooked for 19PTS in the first half without missing a shot from downtown (4/4 3PTS)!

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 6 Μαρτίου 2019