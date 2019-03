ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Buzzer beater τρίποντο ο Κόνιαρης, έξαλλος ο Μπάνκι! (vid)

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 28-4 στο 8' κι εν τέλει επικράτησε του ΠΑΟΚ με 75-84 στην PAOK Sports Arena, κάνοντας σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Basketball Champions League.

Οι «ασπρόμαυροι» έριξαν τη διαφορά στους 9 πόντους στο φινάλε χάρη στο τρίποντο του Αντώνη Κόνιαρη και ο Λούκα Μπάνκι έγινε έξαλλος στον πάγκο με την αντίδραση του Γκρίφιν που έδωσε δευτερόλεπτα, έκανε λάθος επίθεση και δεν έπαιξε άμυνα...

Antonis Koniaris made it a single digit deficit with a buzzer-beating three-pointer from just inside half-court!#BasketballCL #Road2Final4 @PAOKBasketball pic.twitter.com/gWT6OLym4d

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 5 Μαρτίου 2019