Εντυπωσιακός Χάντερ: Double double από το ημίχρονο! (vid)

Mεγάλος ματς κάνει ο Βινς Χάντερ κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο ψηλός της ΑΕΚ δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην ομάδα του Παπαθεοδώρου, αφού πρόλαβε να κάνει double double από το ημίχρονο και συνεχίζει απτόητος.

Στα πρώτα 20 λεπτά είχε 10 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Δείτε τα καλύτερα του

.@AEKBCgr's @2easy32 with already a double-double at halftime (10PTS, 10REB) vs @PAOKbasketball

https://t.co/KYh4DMAJ6P #BasketballCL #Road2Final4 pic.twitter.com/vuT6G6vR3D

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 5 Μαρτίου 2019