Τέλος ο ΜακΦάντεν από την Τενερίφη (pic)

Οι δύο πλευρές τερμάτισαν από κοινού την συνεργασία τους, όπως υποστήριξε ο ατζέντης του Αμερικανού γκαρντ, χωρίς να γίνονται περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές.

Ο πρώην παίκτης των ΠΑΟΚ και Κύμη είχε κατά μέσο όρο 12.4 πόντους και 2.3 ασίστ φέτος.

Πάντως, αυτό είναι ένα καλό νέο για τον Προμηθέα, αφού θα αντιμετωπίσει την Τενερίφη στους «16» του Basketball Champions League.

Thaddus McFadden and Iberostar Tenerife part ways, agent says in a press release https://t.co/bVsKx6tWYm

— Sportando (@Sportando) 12 Φεβρουαρίου 2019