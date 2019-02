Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Στο κλειστό της Πυλαίας βρέθηκε ο Λέο Ζαμπά ο οποίος είχε την ευκαιρία να δει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Τενερίφη για την τελευταία αγωνιστική του Basketball Champions League, όπως πόσταρε στο twitter ο μπασκετικός ΠΑΟΚ.

. @PAOK_FC is in PAOK Sports Arena once again with @leojaba98 #PAOKFamily #keeppaokalive #BasketballCL pic.twitter.com/69nJFKflBJ

— PAOK BC (@PAOKbasketball) February 5, 2019