Το bwin Tennis Leaderboard με εντυπωσιακά έπαθλα* ξεκίνησε! *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. | 21+

Ο ψηλός του Προμηθέα σταμάτησε εντυπωσιακά τον Ολισεβίτσιους της Νεπτούνας και πήρε μια θέση στα καλύτερα κοψίματα του μήνα.

Απολαύστε!

nly the best blcks from January! #BasketballCL pic.twitter.com/hp66pWpF2S

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 4 Φεβρουαρίου 2019