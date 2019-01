«Έπεσε» στα rankings του BCL η ΑΕΚ, στο ΤΟΡ10 Προμηθέας - ΠΑΟΚ! (pics)

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχασαν πολύ... έδαφος, αφού βρέθηκαν στο Νο.3, με την επίσημη ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής διοργάνωσης της FIBA να αναφέρει: «Οι πιστοί υπηρέτες της "Βασίλισσας" δεν πρέπει να ανησυχούν με την πτώση στην κατηγορία. Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να... αναστατώσει τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά θα έχουν την ευκαιρία τους στη συνέχεια της σεζόν, ειδικά με την προσθήκη του Τζόρνταν Θίοντορ. Ο πρώην MVP της διοργάνωσης είχε 11 πόντους σε 21 λεπτά στην πρώτη του εμφάνιση για την ΑΕΚ, στη νίκη επί του Κολοσσού. Ρεκόρ σεζόν: 18-7».

Η ομάδα της Πάτρας ανέβηκε στο Νο.9, όπου σημειώνεται: «Ρίξαμε μια ματιά στο σημειωματάριο του Μάκη Γιατρά. Έλεγε: "Αμυντικό ριμπάουντ, όλη ημέρα, κάθε ημέρα". Ο Προμηθέας έχει 67.1% στην σχετική κατηγορία. Μόνο η Όπαβα είναι χειρότερη από αυτούς. Φανταστείτε πως θα ήταν το 7-3 ρεκόρ τους, αν είχαν 75% και πάνω. Ρεκόρ σεζόν: 16-9. (Όχι, δεν το κοιτάξαμε)».

Όσο για τον ΠΑΟΚ, που «έπεσε» στην 10η θέση, αναφέρεται: «Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είχε 14/21 τρίποντα με την Χολόν, δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη. Ο ΠΑΟΚ ηγείται στα τρίποντα στην διοργάνωση με ποσοστό 46%. Μείνετα συντονισμένοι για τη συνέχεια. Ρεκόρ σεζόν: 16-9».

