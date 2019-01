Ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ σημείωσε 31 πόντους με 1/3 βολές, 12/14 δίποντα, 2/5 τρίποντα ενώ είχε ακόμα 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος και 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κόντρα στην Μπαϊρόιτ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του στην αναμέτρηση με τους Γερμανούς στο «Δ. Τόφαλος»

