Τα highlights του Ράις κόντρα στην ΑΕΚ (vid)

Η Μπάμπεργκ επικράτησε της ΑΕΚ με 77-73 στην Brose Arena έχοντας ως κορυφαίο σκόρερ τον Ταϊρίς Ράις.

Ο Αμερικανός γκαρντ των γηπεδούχων είχε 13 πόντους με 3/3 βολές, 2/3 δίποντα και 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 13 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 28:35 που έμεινε στο παρκέ.

Δείτε τα highlights του Ράις απέναντι στους «κιτρινόμαυρους»

Tyrese Rice (@ReseRice4) did Tyrese Rice things. He posted 13PTS, as @BroseBamberg hand AEK their first defeat since Gameday 1! #BasketballCL pic.twitter.com/AuEMhBmHSj

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 9 Ιανουαρίου 2019