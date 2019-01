Ζήσης: «Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους της ΑΕΚ για την αγάπη τους»! (pic)

Important win against the team that I spent the first 5 years of my career. I had the chance to see people that I have many nice memories together! Σημαντική νίκη απέναντι στην ομάδα που πέρασα τα πρώτα 5 χρόνια της καριέρας μου! Είδα ανθρώπους που μοιράζομαι πολύ όμορφες αναμνήσεις μαζί τους! Θα ήθελα να ευχάριστησω όλους τους φιλάθλους της ΑΕΚ που μου έδειξαν χθες την αγαπη τους και ειδικά τον σύνδεσμο του Λονδίνου για την ωραία τους κίνηση @basketballcl @aekbc

A post shared by Nikos Zisis (@nikos.zisis6) on Jan 9, 2019 at 7:41am PST