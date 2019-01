Η ομάδα του Νίκου Ζήση έχει βάλει δύσκολα στους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο του ματς.

Με το σκορ στο 39-36 και με λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν για το ημίχρονο, ο Ντούσαν Σάκοτα «όπλισε» και... εκτέλεσε, για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια.

Close game in Bamberg between @BroseBamberg and @AEKBCgr (42-43 in the 3QT)! Don't miss it!

https://t.co/KYh4DMAJ6P pic.twitter.com/dXltn5iCMM

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 8 Ιανουαρίου 2019