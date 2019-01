Οπαδοί της ομάδας του Ισραήλ ταξίδεψαν μέχρι την Θεσσαλονίκη, για τον αγώνα με τον «Δικέφαλο του Βορρά», της 10ης αγωνιστικής του BCL.

Από το «Παλατάκι» δεν έλειπε ούτε η μασκότ της Χάποελ Χολόν, η οποία έπιασε... φιλίες με τον ΠΑΟΚΑΡΑ!

#UnetHolon back to work against @PAOKbasketball after a sluggish start!

https://t.co/KYh4DMj8fh

https://t.co/bQzQgXEKFw #BasketbalCL pic.twitter.com/UOlTOFQ0F6

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 8 Ιανουαρίου 2019