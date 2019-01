Ο Τζόρνταν Θίοντορ το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ έμεινε στην Αθήνα, αλλά η σκέψη του είναι στην Γερμανία. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μπάμπεργκ και ο Αμερικανός έστειλε τις ευχές του στην ομάδα του.

«Ημέρα αγώνα. Καλή επιτυχία φίλοι μου. Ας φροντίσουμε να γίνει η δουλειά. Ευκαιρία να επιστρέψουμε»

GameDay . Good luck fellas. Let’s take care of business. Time to bounce back!

— Jordan Theodore (@J__Theo25) 8 Ιανουαρίου 2019