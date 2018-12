Ο Αμερικανός σέντερ της ΑΕΚ «έσβησε» τα... φώτα δύο φορές στους αντιπάλους του με την έναρξη του αγώνα!

B-2-B Blocks by @2easy32, who else

https://t.co/KYh4DMAJ6P

https://t.co/bQzQgXWlx4#BasketballCL @AEKbcgr pic.twitter.com/x5tLnR3bx5

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 19 Δεκεμβρίου 2018