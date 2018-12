Συνεχίζει στην Τουρκία ο Μάνι Χάρις (pic)

Ο Αμερικανός σκόρερ κατέκτησε πέρσι το Κύπελλο Ελλάδας και το Basketball Champions League με ισάριθμους τίτλους MVP ενώ εντάχθηκε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ώστε να βοηθήσει στις προπονήσεις την περίοδο που ο Ντέιβιντ Μπλατ δεν μπορούσε να υπολογίζει στους διεθνείς παίκτες των «ερυθρόλευκων», ακολουθώντας την αποστολή στην Ισπανία και συμμετέχοντας στο τουρνουά της Μάλαγα.

Ο «Michigan Mamba» με θητεία στους Καβαλίερς, τους Λέικερς και τους Μάβερικς δεν κατάφερε να βρει συμβόλαιο σε ομάδα top επιπέδου και συμφώνησε με τη Ρίτας Βίλνιους (πρώην Λιέτουβος Ρίτας) ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στη Λιθουανία. Παρ' όλα αυτά έλυσε τη συνεργασία του με τους Λιθουανούς έπειτα από περίπου 20 μέρες και συμφώνησε με την τουρκική Μπαχτσεσεχίρ.

Πέρσι μέτρησε 17.1 πόντους, 5.1 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 1.9 κλεψίματα σε 18 αγώνες στο BCL με τη φανέλα της «Ένωσης».

Manny Harris agreed to terms with Bahcesehir, I am told.

Harris won Basketball Champions League with AEK Athens last season and spent a couple of weeks with Rytas this season

— Emiliano Carchia (@Carchia) 12 Δεκεμβρίου 2018