Ντέρμπι κορυφής στην «Pais Arena» και οι οπαδοί της Χάποελ δεν θα μπορούσαν να μείνουν με... σταυρωμένα χέρια!

Πριν την έναρξη του ματς με την «Βασίλισσα»... έβρεξε χαρτάκια στο γήπεδο!

Δείτε το ωραίο βίντεο

You're not dreaming, it's snowing in Jerusalem! #BasketballCL

https://t.co/KYh4DMj8fh pic.twitter.com/zxTikUavGr

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 11 Δεκεμβρίου 2018