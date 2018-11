Ο Εξέιβιερ Ρατάν - Μέις ύψωσε για τον Τάιλερ Ρόμπερσον, ο οποίος πέτυχε ένα ωραίο κάρφωμα.

Δείτε την φάση

Tyler Roberson flies in for the slam #BasketballCL@AEKbcgr pic.twitter.com/9Hg1U1Xdsw

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 20 Νοεμβρίου 2018