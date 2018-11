Ο Χάντερ έχασε στο... τσακ το βραβείο του MVP από τον Γκέιμπλ (vid)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Ο 29χρονος Αμερικανός σέντερ έκανε μεγάλη εμφάνιση κόντρα στη Βενέτσια (87-99), καθώς μέτρησε 28 πόντους (11/14δ., 6/9β.), 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 τάπες σε 32:45.

Έτσι συγκέντρωσε 35 βαθμούς στο ranking, παίρνοντας το βραβείο του MVP της 6ης αγωνιστικής, αφήνοντας πίσω του τον Βινς Χάντερ που είχε 34 βαθμούς.

Big Gamble pays off for @Nanterre92, as @TheRealJG45 claims Gameday 6 MVP honor! #BasketballCL

https://t.co/tAugVsrDyb pic.twitter.com/Fj8KeMHcZu

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 16 Νοεμβρίου 2018