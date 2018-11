Η «καυτή» εμφάνιση του Πάντερ κράτησε αήττητη την Μπολόνια! (vid)

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και 190+ ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ασταμάτητη είναι η ιταλική ομάδα στον όμιλο του Προμηθέα στο BCL, αφού παραμένει ακόμα αήττητη (6-0)!

Σε αυτό μεγάλη συνεισφορά έχει και ο πρώην παίκτης των Λαυρίου και ΑΕΚ, Κέβιν Πάντερ, ο οποίος ήταν ξανά... on fire με την Στρασμπούρ (87-81).

Ο Αμερικανός γκαρντ μέτρησε 26 πόντους (4/6δ., 6/12τρ.), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 τάπα σε 27:18 και η ευρωπαϊκή διοργάνωση παρουσίασε τα highlights του!

@KPJunior_ cooked for 26PTS vs Strasbourg, as @VirtusBo remain undefeated (6-0)! #BasketballCL pic.twitter.com/tsJfNmH1V7

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 16 Νοεμβρίου 2018