Το παιχνίδι στην ΤΣεχία δεν ξεκίνησε καλά για τον ΠΑΟΚ αφού οι γηπεδούχοι το έβλεπαν... βαρέλι το καλάθι.

Οι παίκτες της Όπαβα οι οποίοι στις πρώτες 4 αγωνιστικές σούταραν με 29% πίσω από τα 6,75 ξεκίνησαν με 9/9 τρίποντα.

Το πρώτο άστοχο σουτ τριών πόντων για τους Τσέχους ήρθε στο 12ο λεπτό.

Opava are making it rain from downtown (8/8 in the 1QT)! #BasketballCL

https://t.co/KYh4DMj8fh #BasketballCL pic.twitter.com/qEFVV9KE6z

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 6 Νοεμβρίου 2018