Χάντερ και Μπράουν στην καλύτερη 5άδα της αγωνιστικής του Champions League! (pic)

Στην καλύτερη 5άδα της 4ης αγωνιστικής του Basketball Champions League συμπεριλήφθηκαν οι Βινς Χάντερ και Ρίο Μπράουν.

Ο φόργουορντ του Προμηθέα Πάτρας είχε 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο σέντερ της ΑΕΚ μέτρησε 25 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.

Στην κορυφαία πεντάδα βρίσκονται ακόμα ο Ταϊρίς Ράις της Μπάμπεργκ, ο Γιαν Σπαν της Ολίμπια Λιουμπλιάνας και ο Αμάρε Στούντεμαϊρ της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

No lack of talents in the #BasketballCL Team of the Week! Who will claim GameDay 4 MVP?

https://t.co/SDknaDF1Qc pic.twitter.com/dHYUqkiT0f

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 1 Νοεμβρίου 2018