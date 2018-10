Κομνηνός: «Το BCL οργανώνεται από τις ομάδες για τις ομάδες» (vid)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Ο εκτελεστικός διευθυντής του BCL βρέθηκε στην Ιταλία και παρακολούθησε την αναμέτρηση της Βίρτους με την Μπαϊρόιτ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Πατρίκ Κομνηνός μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη διοργάνωση μέχρι τώρα: «Αρχίσαμε την τρίτη σεζόν. Κάποια νούμερα είναι πολύ ενθαρρυντικά, βλέπουμε τεράστιο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει μια νέα γενιά φιλάθλων του μπάσκετ που μας ακολουθεί στο Basketball Champions League».

Για το μέλλον του BCL: «Περιμένουμε να αναπτυχθούμε, περιμένουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τις ομάδες που κάνουν καλό στα πρωταθλήματά τους. Προσφέρουμε αξία σε ό,τι συμβαίνει κάθε εβδομάδα στις εγχώριες διοργανώσεις. Συνεργαζόμαστε με τα πρωταθλήματα, γιατί δεν γνωρίζουμε ποιος θα παίζει στο BCL κάθε χρόνο. Αλλά είναι μια διοργάνωση που οργανώνεται από τις ομάδες για τις ομάδες».

Για τις διαφορές με την Euroleague: «Δεν έχει να κάνει με σωστό ή λάθος. Είναι διαφορετική φιλοσοφία. Το μπάσκετ δεν παίζεται από έντεκα ομάδες στην Ευρώπη, αλλά από περισσότερες από 600 ομάδες! Δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον που όλες οι ομάδες θα μπορούν να παίζουν σε μια υψηλού επιπέδου διοργάνωση. Η παρούσα κατάσταση δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίοι οι σύλλογοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, χάνουν χρήματα».

