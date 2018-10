Δεύτερη φορά MVP σε 3 αγωνιστικές ο Κόουλ στο BCL (vid)

Νταρουσάφακα - Μπαρτσελόνα με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και 190+ ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει κάνει εκπληκτική εκκίνηση στην ευρωπαϊκή διοργάνωση και μετρά ήδη 24.3 πόντους, 5.0 ριμπάουντ και 7.7 ασίστ στο αήττητο (3-0) της Αβελίνο.

Μετά την πρεμιέρα, που αναδείχθηκε MVP, ο Κόουλ πήρε ξανά το βραβείο του «Πολυτιμότερου» για την 3η αγωνιστική, αφού βοήθησε στην νίκη της ομάδας του (105-102παρ.), με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος πρώτα για την νίκη και μετά για εμένα. Είναι πάντα ωραίο να αναγνωρίζεται η δουλειά σου. Αλλά είμαι περισσότερο ευγνώμων για την νίκη», δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του BCL.

