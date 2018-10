Ολίμπια Λιουμπλιάνας: Επιστρέφει για τον Προμηθέα! (pics & vids)

Σε... ευρωπαϊκούς ρυθμούς κινείται σήμερα η Πάτρα!

Ο Προμηθέας θα δώσει την πρώτη του εντός έδρας αναμέτρηση για το Basketball Champions League και μια «γιορτή» αναμένεται να στηθεί στο «Δ. Τόφαλος»!

Αντίπαλος η πρωταθλήτρια Σλοβενίας, Ολίμπια Λιουμπλιάνας, η οποία έρχεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του θεσμού, μετά την περσινή της επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και την ΑΕΚ.

Οι «Δράκοι» έχουν διατηρήσει τον κορμό τους, ο οποίος αποτελείται κυρίως από Σλοβένους και παίκτες από τα Βαλκάνια (Σπαν, Μπάμπνιτς, Μπαντζίμ, Ραντούλοβιτς, Καστράτι, Μπέγκιτς, Τράτνικ, Σάνον).

Με την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν, «έχασαν» καλούς παίκτες, όπως οι Τζόρνταν Μόργκαν και Ντέβιν Όλιβερ (πήγαν... πακέτο στην Μπάνβιτ), Γκρεγκόρ Χρόβατ, Ντόμεν Λόρμπεκ και Τέιλορ Μπατλ.

Παρόλα αυτά, ενισχύθηκαν με τον πρώην παίκτη του Κολοσσού, Μάρβιν Τζόουνς, και με τους Μίχα Λαπόρνικ, Σκότι Ρέινολντς, Τζάλεκ Φέλτον, Γιαν Ρέμπετς, Μπλαζ Μέσιτσεκ, Λούκα Σάμανιτς και Αλεξάνταρ Λάζιτς.

Στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς για φέτος φιλοξένησαν την Στρασμπούρ και ηττήθηκαν (71-81). Από την αναμέτρηση ξεχώρισαν οι Μέσιτσεκ (17π.), Σπαν (15π., 5ασ.), ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Μπέγκιτς (13π., 6ρ.) και Λάζιτς (8π., 10ρ.).

Στην Αδριατική Λίγκα έχει ρεκόρ 2-1, αφού νίκησε τις Μόρναρ (87-66) και Ζαντάρ (91-81), αλλά ηττήθηκε από την Παρτίζαν (82-79).

Στο τελευταίο ματς με την Ζαντάρ, οι Σπαν και Λαπόρνικ είχαν από 19 πόντους, ενώ ο Μπέγκιτς «άγγιξε» το double double (14π., 9ρ.).

