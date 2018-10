Ράις: «Η μπάλα της FIBA είναι απαίσια»! (vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Η Μπάμπεργκ έκανε ντεμπούτο στην ευρωπαϊκή διοργάνωση της FIBA και ηττήθηκε ακριβώς στο φινάλε από την Φουενλαμπράδα (88-89).

Την επόμενη ημέρα ο Ταϊρίς Ράις είχε όρεξη για... παράπονα, καθ'ως έγραψε στο twitter: «Για την ιστορία, η μπάλα της FIBA είναι απαίσια».

Πάντως, δεν είναι ο μοναδικός παίκτης που εκφράζει την δυσαρέσκειά του για το θέμα, καθώς αρκετοί είναι αυτοί που έχουν το έχουν σχολιάσει κατά καιρούς κι έχουν πει δημοσίως πως καλό θα ήταν να υπάρχει μια κοινή μπάλα για όλες τις διοργανώσεις.

For the record, that FIBA ball is TERRIBLE.

— Tyrese Rice (@ReseRice4) 11 Οκτωβρίου 2018