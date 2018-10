Ο «Δικέφαλος» δοκιμάζεται κόντρα στη Βενέτσια για την 1η αγωνιστική του Basketball Champions League και η συνεργασία των Γιάννη Αθηναίου - Ντάριους Γκάρετ έβγαλε το highlight της βραδιάς στο Palasport Taliercio.

Δείτε την εντυπωσιακή φάση με πρωταγωνιστή τον 28άχρονο φόργουορντ-σέντερ του ΠΑΟΚ.

Darrius Garrett flies in for the alley-oop slam! #BasketballCL

https://t.co/KYh4DMj8fh@PAOKBasketball pic.twitter.com/22DaZxZhSG

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 9 Οκτωβρίου 2018