Οι Βέλγοι είχαν ηττηθεί από τους Μπάκεν Μπέαρς στο Game 1 με σκορ 59-61 και ταξίδεψαν στη Δανία για την ανατροπή, επικρατώντας με 69-74 κι εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στον γ' γύρο των προκριματικών.

Για τους νικητές, ο Ντάριο Χαντ είχε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και ο Ματ Μόμπλεϊ πρόσθεσε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Γ' προκριματικός γύρος

Φρίμπουρ (Ελβετία) vs Σακάρια (Τουρκία)

Κάρχου Μπάσκετ (Φινλανδία) vs Ναντέρ (Γαλλία)

Σαρλερουά (Βέλγιο) vs Μούρθια (Ισπανία)

Νίζνι Νόβγκοροντ (Ρωσία) vs Παρντούμπιτσε (Τσεχία)

Τορούν (Πολωνία) vs Μπαϊρόιτ (Γερμανία)