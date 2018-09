Ο Άρης και οι υπόλοιπες ομάδες των προκριματικών του BCL

Οι Βέλγοι επικράτησαν απόψε (24/9) της Χάποελ Τελ Αβίβ με 73-59 στο Spiroudome, ανέτρεψαν το -3 της ήττας τους στο Ισραήλ (76-73) και προκρίθηκαν στον β' προκριματικό γύρο του BCL.

Έτσι έγιναν γνωστά τα έξι ζευγάρια όπου ξεχωρίζει το Άρης - Νίζνι και το gazzetta.gr παρουσιάζει τον δρόμο που πρέπει να διανύσουν οι ομάδες ως του ομίλους.

Β' προκριματικός γύρος

Χρόνινγκεν (Ολλανδία) - Φρίμπουρ (Ελβετία)

Λουκόιλ Λέφσκι (Βουλγαρία) - Κάρχου Μπάσκετ (Φινλανδία)

Νίζνι Νόβγκοροντ (Ρωσία) - Άρης

Τορούν (Πολωνία) - Εστουδιάντες (Ισπανία)

Καντού (Ιταλία) - Αντβέρπ (Βέλγιο)*

Σαρλερουά - Μπάκεν Μπέαρς

*ο νικητής του ζευγαριού προκρίνεται απευθείας στους ομίλους του BCL.

Γ' προκριματικός γύρος

Χρόνινγκεν (Ολλανδία) - Φρίμπουρ (Ελβετία) vs Σακάρια (Τουρκία)

Λουκόιλ Λέφσκι (Βουλγαρία) - Κάρχου Μπάσκετ (Φινλανδία) vs Ναντέρ (Γαλλία)

Σαρλερουά - Μπάκεν Μπέαρς vs Μούρθια (Ισπανία)

Νίζνι Νόβγκοροντ (Ρωσία) - Άρης vs Παρντούμπιτσε (Τσεχία)

Τορούν (Πολωνία) - Εστουδιάντες (Ισπανία) vs Μπαϊρόιτ (Γερμανία)