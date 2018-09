«Επικός» Σιρέικα: «Κάθε άνδρας είναι Καίσαρας... Είτε στρατηγός, είτε σαλάτα!» (pic)

Η Σιαουλιάι διεκδικεί τη συμμετοχή της στο Basketball Champions League μέσω των προκριματικών ωστόσο η εντός έδρας ήττα από τη Λέφσκι στον α' γύρο βάζει δύσκολα τους Λιθουανούς που πλέον καλούνται να διεκδικήσουν την ανατροπή στη Βουλγαρία.

Από την πλευρά του ο Αντάνας Σιρέικα κλήθηκε να σχολιάσει το αρνητικό αποτέλεσμα και το γεγονός ότι το επόμενο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο σε 48 ώρες (22/9), κάνοντας παράλληλα την αυτοκριτική του.

«Οι δύσκολες συνθήκες κάνουν τους δυνατούς άνδρες πιο δυνατούς και τους αδύναμους πιο αδύναμους. Στην τελική, κάθε άνδρας είναι Καίσαρας. Είτε στρατηγός, είτε... σαλάτα»!

Early candidate for quote of the year? #BasketballCL pic.twitter.com/9WIswVfOcy

