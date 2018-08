Η ΑΕΚ ξεκινά τη σεζόν με στόχο να πρωταγωνιστήσει εκ νέου στο BCL το οποίο και πανηγύρισε πέρυσι.

Σε αυτό το πλαίσιο ενισχύθηκε με τον Χάουαρντ Σαντ Ρος τον οποίο καλωσόρισε το BCL με ένα βίντεο.

Welcome back to the #BasketballCL Howard Sant-Ross! The reigning champion @AEKBCgr adds another weapon to its roster by signing the versatile forward! pic.twitter.com/76dOYFpHT7

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 7 Αυγούστου 2018