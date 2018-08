Στον δρόμο της ΑΕΚ ο Τζαμάρ Ουίλσον (pic)

Η λιθουανική ομάδα τοποθετήθηκε αντί της Εσκίσεχιρ στον Γ' Όμιλο της διοργάνωσης (σ.σ. αυτόν στον οποίο βρίσκεται και η «Ένωση») έπειτα από την αδυναμία των Τούρκων να «κατέβουν» την επόμενη σεζόν κι ενισχύθηκε με την προσθήκη του Τζαμάρ Ουίλσον.

Ο 34άχρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ είναι διεθνής με τη Φινλανδία,πέρσι αγωνίστηκε στη γαλλική Ναντέρ και υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη Λιετκαμπέλις.

We signed one year contract with Jamar Wilson from @Nanterre92 Welcome @JayDubbs5 pic.twitter.com/S4tUAoSf4F

— BC Lietkabelis (@BCLietkabelis) 2 Αυγούστου 2018