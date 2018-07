Αντίπαλος της ΑΕΚ στο BCL θετικός σε χρήση κάνναβης (pics)

Πρόκειται για τον ΤαΣόν Τόμας, ο οποίος είχε κάνει χρήση κάνναβης, όπως διαπιστώθηκε μετά από τεστ που πέρασε, ύστερα από τους τελικούς του πρωταθλήματος, στις 14 Ιουνίου.

Την είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος Ρόι Κοέν, ο οποίος υποστήριξε πως ο παίκτης δεν μπορεί να αγωνιστεί, μέχρι νεοτέρας.

Ο 25χρονος Αμερικανός έπαιζε τότε στην Χάποελ Χολόν, ενώ στις 2 Ιουλίου αποκτήθηκε από την Χάποελ Ιερουσαλήμ (διετές συμβόλαιο), η οποία είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στο Basketball Champions League.

BREAKING: ex @HapoelHolonBC and new @JerusalemBasket F/C Tashawn Thomas was tested positive after a banned substances check up after one of Holon's games last season. Thomas is suspended untill further notice

— Roi Cohen (@RoiCohen99) 31 Ιουλίου 2018