Η Λιετκαμπέλις στον όμιλο της ΑΕΚ στο BCL (pic)

Κι αυτή είναι η Λιετκαμπέλις!

Η ομάδα από την Λιθουανία επιλέχθηκε να αντικαταστήσει την Εσκισεχίρ στο Γ' Γκρουπ - στο οποίο βρίσκεται η ΑΕΚ - καθώς σύμφωνα με το BCL ήταν η ομάδα που είχε προτεραιότητα από τον 3ο προκριματικό γύρο.

Ο τούρκικος σύλλογος είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του τόσο από την ευρωπαϊκή διοργάνωση, όσο και από τον τούρκικο πρωτάθλημα (η Μπαχτσεσεχίρ πήρε τη θέση της στην TBL).

.@BCLietkabelis will replace Eskisehir in Group C of #BasketballCL. Respecting the draw results, Lietkabelis is the first-in-line from the qualification bracket that leads to Group C. Winner of QR2 (Cantù (ITA)/Szolnoki (HUN)/AEK Larnaca (CYP)/Antwerp (BEL)) will complete Group C

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 13 Ιουλίου 2018