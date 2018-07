Μάνι Χάρις πασάρει, Τσινεμέλου Ελόνου καρφώνει!

Η συνεργασία των δύο παικτών της ΑΕΚ βρέθηκε στις καλύτερες του BCL.

Απολαύστε τους!

Enjoy the best alley-oops from the last edition of the #BasketballCL! pic.twitter.com/tHLz0zauY2

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 7 Ιουλίου 2018