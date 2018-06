Φυσικά η ελληνική εκπροσώπηση δεν γίνεται να λείπει!

Βινς Χάντερ, Μπρετ Πέτγουεϊ και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος «έσπασαν» μπασκέτες στους αγώνες με Μονακό, Μπεσίκτας και Νεπτούνας.

Απολαύστε!

Check out the best dunk from every team from the 2017-18 #BasketballCL season! pic.twitter.com/V5CfXV5Pvn

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 23 Ιουνίου 2018