Τα highlights του MVP Μάικ Γκριν (vid)

Ο MVP του τελικού του Basketball Champions League έχει πλέον και το δικό του προσωπικό βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του από τον τελικό κόντρα στη Μονακό.

Ο Μάικ Γκριν της ΑΕΚ ήταν απίστευτος και με 18 πόντους οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου.

Δείτε το σχετικό βίντεο...

Here is your Finals MVP in action! @AEKBCgr point guard @MrMikeGreen10 came through in the Final, collecting 18pts! #BasketballCL #FinalFour pic.twitter.com/gDRsLAeZpT

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 8 Μαΐου 2018