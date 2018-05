Άσχημα μαντάτα για την Λούντβιγκσμπουργκ ενόψει Final 4 του BCL.

O Tζάστιν Σίαρς υπέστη ρήξη συνδέσμων και θα χειρουργηθεί άμεσα

Άρα δεν θα μπορέσει να παίξει τόσο στο Final 4 (4-6 Μαΐου), αλλά και στα playoffs του γερμανικού πρωταθλήματος.

Φέτος είχε 7.8 πόντους και 4.5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι στο BCL

Get well soon @Jussears5! You'll come back stronger! #BasketballCL pic.twitter.com/98imTPVIhp

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 2 Μαΐου 2018