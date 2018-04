Οι must-watch παίκτες στο Final 4 του BCL! (pics & vid)

Focus στους παίκτες που θα ξεχωρίσουν με την παρουσία τους στο Final 4 του ΟΑΚΑ (04/06-05) έκανε το BCL.

Ο Μάνι Χάρις δεσπόζει στη κορυφή της λίστας, ενώ τον ακολουθούν τα «αστέρια» της αντιπάλου του στον ημιτελικό, Μούρθια, αλλά και των Μονακό και Λούντβιγκσμπουργκ.

Αναλυτικά το αφιέρωμα της ευρωπαϊκής διοργάνωσης:

Who will be the players to watch in Athens? #FinalFour

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 26 Απριλίου 2018