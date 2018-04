Υποψήφιος για καλύτερος φόργουορντ στο BCL ο Σάκοτα! (pic)

Μετά τους Χάρις-Πάντερ, που είναι υποψήφιοι για καλύτεροι γκαρντ στο BCL, σειρά παίρνει και ο Ντούσαν Σάκοτα.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ βρίσκεται μεταξύ των καλύτερων φόργουορντ της ευρωπαϊκής διοργάνωσης και περιμένει απλά την ψήφο σας για να αναδειχθεί κορυφαίος και να συμπεριληφθεί στην καλύτερη πεντάδα!

Μαζί του βρίσκονται ο ενόψει αντίπαλός του Σοκό (Μούρθια), και οι Έβανς (Μονακό), Κολοιάρο (Μπάνβιτ), Ντίμπλερ (Μπεσίκτας), Πάουλντινγκ (Όλντενμπουργκ), Έβανς (Λούντβιγκσμπουργκ), Λάντεσμπεργκ (Εστουδιάντες), Τζόουνς (Καρσίγιακα) και Λαμπεϊρί (Στρασμπούρ).

Elect your #BasketballCL Star Lineup! Pick your two favorite forwards!

Vote here: https://t.co/NLsdZLsF3x pic.twitter.com/HqfmrU1J3s

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 19 Απριλίου 2018