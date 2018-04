Η Μούρθια έτοιμη για τη «μάχη» με την ΑΕΚ (pic)

Τα νέα παιχνίδια της Novomatic, με εντυπωσιακά γραφικά και δυνατό ήχο, μόλις έφτασαν στην Sportingbet.gr! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Η ισπανική ομάδα είναι πολύ ενεργή στο twitter και μετά την κλήρωση του Final 4 αναρωτήθηκε αν η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τη «μάχη».

Η Μούρθια μάλιστα χρησιμοποίησε στιγμιότυπο από τους Σπαρτιάτες.

Δείτε το tweet της Μούρθια...

Hi, @aekbcgr!

Are you ready for the battle?#BasketballCL#ElCaminoLoHacemosJuntos pic.twitter.com/Hkq0t8uGgb

— UCAM Murcia (@UCAMMurcia) 12 Απριλίου 2018