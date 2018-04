Ο Σάκοτα στην καλύτερη πεντάδα των προημιτελικών του BCL (pic)

Ο φόργουορντ της ΑΕΚ μέτρησε στα δύο ματς με τη Στρασμπούρ 12 πόντους και 6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, έχοντας επίσης 57% στα σουτ εντός παιδιάς.

Επίσης στην καλύτερη πεντάδα των προημιτελικών επιλέχθηκαν οι Κλέβιν Χάνα και Οβί Σοκό της Μούρθια, ο Τζέραλντ Ρόμπινσον της Μονακό και ο Τζάστον Σίαρς της Λούντβιγκσπουργκ.

They shined during the #BasketballCL Quarter-Finals! Who will claim MVP honors?

