Ράιτ: «Σχεδόν έκλαψα με τον αποκλεισμό...» (vid)

Την στιγμή που οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν στα... ουράνια για την πρόκριση στο Final 4 του BCL, εκείνοι της Στρασμπούρ είχαν πέσει στη θλίψη.

Ο Ζακ Ράιτ μίλησε στην κάμερα της διοργανώτριας αρχής για τον αποκλεισμό από την συνέχεια του θεσμού και δεν δίστασε να αποκαλύψει πως σχεδόν έκλαψε.

«Κάναμε καλή δουλειά, ελέγχαμε το ματς, αλλά μας πλήγωσαν τα δύο τρίποντα του Σάκοτα. Όλη η σκληρή δουλειά που κάναμε καταστράφηκε από εκείνα τα δύο σουτ. Σχεδόν έκλαιγα, ήμουν νευριασμένος… Ένα τόσο μικρό λάθος μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Με πληγώνει στην καρδιά και την ψυχή μου, γιατί ήθελα πολύ να προκριθούμε για να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Είναι μια πολύ καλή διοργάνωση, ο κόσμος ίσως δεν ξέρει πόσο δυνατό είναι το Basketball Champions League, ειδικά από τα νοκ άουτ και μετά. Είναι κρίμα που δεν θα μπορέσω να βρεθώ στο Final 4, αλλά ίσως του χρόνου να μου ξαναδοθεί αυτή η ευκαιρία», ήταν τα λόγια του.

"It hurt me to the heart and to the soul because I really wanted to win" said @SIGStrasbourg's @IMKINGZEKO after the game!

You can be proud of your #BasketballCL campaign! Best of luck for the rest of the season and we hope to see you soon! pic.twitter.com/n26RvM85HQ

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 5 Απριλίου 2018