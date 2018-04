Οι ψηλοί της ΑΕΚ συνεργάστηκαν άψογα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ντελρόι Τζέιμς πάσαρε στον Βινς Χάντερ ο οποίος κάρφωσε εντυπωσιακά στο γαλλικό καλάθι.

Δείτε τη φάση...

.@del_james21 and @2easy32 combine for the highlight play!

https://t.co/tvGWbXJ559 #Road2Final4 #BasketballCL @AEKBCgr pic.twitter.com/RMdGESYLdS

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 4 Απριλίου 2018