Σάκοτα: «Το +9 δε σημαίνει τίποτα, πάμε για το δεύτερο ημίχρονο»

Το πρώτο βήμα έγινε. Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο απέναντι στην Στρασμπούρ (78-69) σχεδόν σε όλο το παιχνίδι και πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν τη μεγάλη πρόκριση.

Ο Ντούσαν Σάκοτα κρατάει... χαμηλά την μπάλα και αναφέρει στο gazzetta.gr πως οι 9 πόντοι που έχουν «μαξιλαράκι» ασφαλείας δεν σημαίνουν τίποτα.

Στο δεύτερο... κεφάλαιο θέλει να δει την ίδια αυτοθυσία που έδειξαν οι παίκτες με αποκορύφωμα την τρελή... βουτιά του Λαρεντζάκη κι ελπίζει να γυρίσουν με την πρόκριση στις αποσκευές τους.

Τι πιστεύεις πως θα πρέπει να προσέξετε στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς;

«Η Στρασμπούρ είναι μία ομάδα που μπορεί να ρίξει τη διαφορά σε... ένα λεπτό. Δεν πρέπει να πανικοβληθούμε, όπως δεν κάναμε στο τρίτο δεκάλεπτο στο πρώτο ματς όταν πέρασαν μπροστά. Πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στο πλάνο μας και να έχουμε αυτή την ενέργεια που είχαμε στην άμυνα και στην Αθήνα. Όλα θα πάνε καλά», ενώ ανέφερε:

Πριν από το πρώτο ματς είπαμε πως έχουμε μπροστά μας παιχνίδι... 80 λεπτών. Τίποτα δεν έχει κριθεί. Ήταν απλά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου».

Από το πρώτο παιχνίδι τι θα κρατήσεις;

«Κρατάμε την αυτοθυσία που κάναμε όλοι. Η εμφάνιση μπορεί να μεταφραστή στη βουτιά του “Λάρυ” Και δείχνει πόσο πολύ θέλαμε το παιχνίδι».

Έχεις ξαναβάλει... πάσα τρίποντο; Πιστεύεις πως η τύχη ήταν με το μέρος σας;

