Ο Αμερικανός ηγήθηκε επιθετικά της ΑΕΚ στον πρώτο προημιτελικό με την Στρασμπούρ, σκοράροντας 15 πόντους κι έχοντας καθοριστική συμβολή στο 78-69 επί των Γάλλων. Η «Ένωση» καλείται να διαφυλάξει το +9 της νίκης της στο ΟΑΚΑ και το BCL δημοσίευσε τις καλύτερες στιγμές του Πάντερ.

@KPJunior_ had a team-high 15pts, as @AEKBCgr secured a crucial 78-69 victory over @SIGStrasbourg! #BasketballCL #Road2Final4 pic.twitter.com/sSa6KGX9mS

