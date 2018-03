Τιμώρησε την Καρσίγιακα το Basketball Champions League! (pic)

Το Καρσίγιακα-Μούρθια έληξε επεισοδιακά, αφού οπαδός της γηπεδούχου ομάδας τα έβαλε με τον Ρόχας, με αποτέλεσμα να υπάρξει δεύτερη ολιγόλεπτη διακοπή στον αγώνα.

Η ισπανική ομάδα ήταν εκνευρισμένη από την... φιλοξενία στην Τουρκία και το Basketball Champions League δεν άφησε την κατάσταση ατιμώρητη.

Όπως ενημέρωσε η διοργανώτρια αρχή, επιβλήθηκε στην Καρσίγιακα ποινή δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών - από την επόμενη σεζόν - αλλά και 20.000 ευρώ πρόστιμο.

The Basketball Champions League Single Judge has decided that the following sanctions shall be imposed on Pinar Karsiyaka SK:

a) playing the next 2 BCL home games behind closed doors;

b) a fine of EUR 20,000.

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 29 Μαρτίου 2018