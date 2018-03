Ο Μαυροειδής έκανε κίνηση στο «ζωγραφιστό» κατά τη διάρκεια του πρώτου προημιτελικού του Basketball Champions League με τη Στρασμπούρ και ο αρχηγός της ΑΕΚ προσπάθησε να βγάλει την πάσα στον συμπαίκτη του όμως η... wannabe ασίστ του Σάκοτα έγινε τρίποντο!!!

Sakota throws the alley-.... The three pointer

https://t.co/tvGWbXJ559 #BasketballCL #Road2Final4 @AEKbcgr pic.twitter.com/907fxQ34rD

— #BasketballCL (@BasketballCL) 28 Μαρτίου 2018