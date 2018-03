Πειθαρχική διαδικασία κατά της Καρσίγιακα! (pic)

Οι ιθύνοντες της Μούρθια είναι έξω φρενών για τα όσα συνάντησαν και έζησαν στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Καρσίγιακα και ζήτησαν την αποβολή της ομάδας από το BCL ενώ η διοργανώτρια αρχή ενημέρωσε πως ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά των Τούρκων!

«Το χρονόμετρο ξαφνικά έφταιξε, όμως όταν χάλασε κανείς δεν πήγε να το φτιάξει. Η FIBA πρέπει να επιληφθεί του θέματος γιατί θα βλάψουν κακό στη διοργάνωση. Πετούσαν αντικείμενα στο παρκέ και επιτέθηκαν στον Ρόχας. Ούτε στον προηγούμενο αιώνα αυτά τα πράγματα» ανέφερε σχετικά ο GM των Ισπανών, Αλεχάντρο Γκόμεθ.

Disciplinary proceedings have been opened against Pinar Karsiyaka after yesterday’s incidents. pic.twitter.com/Zt6LWfu5ea

— #BasketballCL (@BasketballCL) 28 Μαρτίου 2018